تحرير 23 محضر مخالفات وإعدام مواد غذائية غير صالحة بالمنوفية

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المفاجئة بمركز ومدينة السادات فى محافظة المنوفية، على أماكن بيع المنتجات الغذائية.

حيث قامت اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم (797) لسنة 2022، وبالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، وهيئة الدواء، والطب البيطري، بالمرور الميداني على عدد من الأنشطة التجارية والاستهلاكية والمنافذ الغذائية بنطاق مدينة السادات، للتأكد من قانونية عملها والتزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

تحرير 23 محضر للمخالفين

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر مخالفة، تنوعت ما بين 14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 محاضر مخالفات بيئية واشتراطات صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص، فضلًا عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات التجارية، لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، مشددًا على التصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

