ضبط مواطن سرق كشافات الإنارة الحديثة بكورنيش شبين الكوم في المنوفية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبين الكوم من ضبط مواطن متلبسًا بسرقة كشافات الإنارة الحديثة بكورنيش شبين الكوم، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميداني ومتابعة الأعمال المنتهية والجاري تنفيذها لضمان استدامتها والحفاظ على المظهر الحضاري للمشروعات التنموية والخدمية.

وأفاد رئيس حي غرب شبين الكوم أنه تم ضبط المواطن (أحمد. أ. م) أثناء قيامه بسرقة 5 كشافات إنارة حديثة مثبتة على البرجولات الخشبية بالكورنيش عقب أعمال تطويره ورفع كفاءته، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وأكد محافظ المنوفية حرصه اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن مثل هذه السلوكيات السلبية تمثل إهدارًا للمال العام وتؤثر على مجهودات الدولة في أعمال التطوير.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

