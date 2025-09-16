الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غموض في تشخيص حالات داخل مستشفى بالمنوفية، ووزارة الصحة تتدخل

طبيب
طبيب

قام الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، يرافقه أحمد الشبراوي المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات، بجولة ميدانية على كلٍ من مستشفى زاوية الناعورة ومستشفى الشهداء.

إهمال جسيم

وخلال المرور على وحدة عناية الأطفال بمستشفى الشهداء، تبيّن وجود قصور في متابعة الحالات من قِبل الطبيب المناوب، حيث لم يكن على دراية بالتشخيصات الخاصة بالأطفال المتواجدين بالعناية رغم تواجده منذ ساعات الصباح الباكر.

وجرت الواقعة بحضور الدكتور وائل عيسى مدير المستشفى، الذي وجّه على الفور بالتواصل مع رئيس القسم المختص واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لضمان انتظام المتابعة الدقيقة لحالات الأطفال داخل العناية، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم.

صحة المنوفية: اجراءات رادعة ضد المقصرين

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي شدّد على محاسبة أي تقصير أو إهمال في متابعة المرضى، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن المتابعات الميدانية ستظل مستمرة لضمان جودة الخدمة الطبية بجميع المنشآت الصحية.

الدكتور عمرو مصطفي الشهداء المنوفية صحة المنوفية مستشفى الشهداء

