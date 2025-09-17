مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ علاء قاسم بتوليه المسئولية

نظم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية صباح اليوم، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين علاء قاسم، أمينا عاما جديدا لـمجلس الوزراء خلفا لـ أسامة سعد، الأمين العام السابق، الذي حرص المجلس على تكريمه اليوم بعد مسيرة عطاء وطنية امتدت لعدة سنوات في تولي مهام كبرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ الأمين الجديد بتوليه المسئولية

وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم أسامة سعد، الأمين العام السابق، على الجهود الكبيرة التي بذلها، خلال توليه منصبه، بكل جهد وإخلاص وتفان، بما أسهم في أداء المهام المطلوبة، وتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة.

كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لـ علاء قاسم، معبرا عن تمنياته بالتوفيق والسداد في المهام المنوط بها، كحلقة وصل بين مجلس الوزراء وجميع الوزارات والمحافظات، والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكذا المجالس النيابية، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، من خلال الأمانات الفرعية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في الإسراع بمسيرة العمل، وسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وبما يحقق تطلعات المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 491 لسنة 2025 بتعيين علاء حسن قاسم مهدي الشريف في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 15/9/2025.

