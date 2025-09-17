الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ علاء قاسم بتوليه المسئولية

مجلس الوزراء يكرم
مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس، فيتو
ads

نظم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية صباح اليوم، بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين علاء قاسم، أمينا عاما جديدا لـمجلس الوزراء خلفا لـ أسامة سعد، الأمين العام السابق، الذي حرص المجلس على تكريمه اليوم بعد مسيرة عطاء وطنية امتدت لعدة سنوات في تولي مهام كبرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

              

مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ الأمين الجديد بتوليه المسئولية 

وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم أسامة سعد، الأمين العام السابق، على الجهود الكبيرة التي بذلها، خلال توليه منصبه، بكل جهد وإخلاص وتفان، بما أسهم في أداء المهام المطلوبة، وتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة.

           

كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لـ علاء قاسم، معبرا عن تمنياته بالتوفيق والسداد في المهام المنوط بها، كحلقة وصل بين مجلس الوزراء وجميع الوزارات والمحافظات، والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكذا المجالس النيابية، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، من خلال الأمانات الفرعية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في الإسراع بمسيرة العمل، وسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وبما يحقق تطلعات المواطنين.

 تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 491 لسنة 2025 بتعيين علاء حسن قاسم مهدي الشريف في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 15/9/2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس مجلس الوزراء منظمات المجتمع المدني مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

مدبولي: قاعدة بيانات شاملة للانتقال التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي

مدبولي يكشف إشكالية نظام الثانوية العامة القديم ومزايا البكالوريا

رئيس الوزراء يكشف مصير زيادة أسعار الغاز

مدبولي: الدولة لم تنسحب من الصحة والتعليم وما تحقق في 10 سنوات غير مسبوق

مدبولي: تطوير وسط البلد للحفاظ على طابعها التاريخي والمعماري ونرحب بالقطاع الخاص

مدبولي: الاعتماد الكامل لمصر على نهر النيل يجعلنا نعتبره قضية حياة أو موت

مدبولي: عودة إنتاج حقل ظهر لمستوياته الطبيعية

الأكثر قراءة

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

إسبانيا تهدد بعدم المشاركة بمونديال 2026 حال تواجد منتخب الكيان الصهيوني

أول تعليق من الأهلي على طلب زيزو العلاج بالخارج

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

استقبلوه بدون سجادة حمراء أو بروتوكول، حقيقة إهانة ترامب وزوجته في مطار بلندن (فيديو)

النظام الغذائي الصارم يكشف الفارق بين عقلية محمد صلاح وإمام عاشور (فيديو)

مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ويؤكد: موقفنا ثابت تجاه قضايا المنطقة

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، تفاصيل المواجهة الحاسمة بين موسى وملك مصر

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads