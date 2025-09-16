مدبولي يكشف إشكالية نظام الثانوية العامة القديم ومزايا البكالوريا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن نظام الثانوية العامة التقليدي أصبح نظامًا مرهقًا، حيث يمنح الطالب فرصة واحدة فقط تحدد مستقبله بشكل نهائي، وهو ما يشبه "حياة أو موت".



وأشاروا إلى أن هذا النظام لا يراعي الظروف الطارئة التي قد يتعرض لها الطلاب، مثل حادث أو وفاة قريب أثناء فترة الامتحانات، ما قد يتسبب في ضياع مستقبلهم، فضلًا عن الضغوط النفسية التي تصل أحيانًا إلى حد انتحار.

مرونة نظام البكالوريا

وأكد “مدبولي” أن نظام البكالوريا يوفر مرونة أكبر، حيث يتيح للطالب اختيار المواد التي يرغب في دراستها، ويمنحه أكثر من فرصة لتحديد مساره الجامعي.



كما يسمح النظام بإعادة الامتحان في حال عدم التوفيق، بما يرفع العبء النفسي عن الطالب ويمنح الأسر المصرية قدرًا أكبر من الاطمئنان.

التطبيق التدريجي والاختياري

ولفت إلى أن تطبيق البكالوريا في مصر سيكون في البداية اختياريًا، بحيث لا يتم فرضه دفعة واحدة على جميع الطلاب، وإنما لإتاحة الفرصة للتجربة والتكيف معه.



وأوضحت أن هذا الوضع سيكون مرحليًا، على أن يتم تعميم النظام لاحقًا ليحل محل الثانوية العامة التقليدية بعد التأكد من نجاحه وملاءمته للواقع المصري.

