مدبولي: الدولة لم تنسحب من الصحة والتعليم وما تحقق في 10 سنوات غير مسبوق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لم تنسحب من قطاعي الصحة والتعليم كما يروّج البعض، بل تدخلت فيهما بقوة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن حجم ما تحقق في هذين القطاعين لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر.

إنجازات في قطاع الصحة

أوضح مدبولي أنه تم إجراء 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة، بتكاليف باهظة، ولا يدفع المواطن أكثر من 300 أو 400 جنيه في بعض العمليات التي تصل تكلفتها الحقيقية إلى مئات الآلاف من الجنيهات، مثل زراعة الكبد أو الكلى.

وقال: "حين يخبرني مواطن في أسوان أو السويس بأنه كان يضطر للسفر إلى القاهرة لإجراء عملية جراحية، ثم يجد الخدمة متوفرة الآن في محافظته، فهل هذا انسحاب من الدولة ؟ بالعكس، الدولة تدخلت بقوة لدعم القطاع".

تطور التعليم والجامعات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أحدثت نقلة كبيرة في المنظومة التعليمية من خلال تحديث المناهج، وإنشاء مدارس جديدة، وخفض كثافة الفصول من 120 طالبًا إلى أقل من 50 طالبًا للفصل.

وأضاف أن عدد الجامعات ارتفع من 50 جامعة قبل عشر سنوات إلى أكثر من 125 جامعة حاليًا، بينها جامعات أهلية أنشأتها الدولة لدعم التعليم العالي.

دور الدولة في الزراعة والبنية التحتية

ولفت مدبولي إلى أن ما نفذته الدولة في مجال الزراعة لا يمكن للقطاع الخاص القيام به، مثل إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والبنية التحتية في مناطق صحراوية شاسعة. وقال إن هدف الدولة ليس الربحية بل توسيع الرقعة الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى مضاعفة الأراضي الزراعية خمس مرات لمواكبة النمو السكاني.

وأضاف: "الدولة لم تدخل مجال الزراعة لمزاحمة القطاع الخاص، بل لتمهيد الأرض له وتحمل التكلفة الضخمة للبنية الأساسية".

مدن جديدة ومشروعات قومية

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوسع في إنشاء مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، مؤكدًا أن استثمارات الدولة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة أظهرت مؤشرات ربحية مشجعة، وقال: "القطاع الخاص لم يكن ليستطيع بدء هذه المشروعات من الأساس".

كما أشار إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد الأكبر في العالم، ويستهدف دعم الشباب الباحث عن مسكن.

إعادة التوازن لسوق العقارات

وأكد مدبولي أن معالجة ملف الإيجار القديم كانت ضرورية لإعادة التوازن إلى سوق العقارات، موضحًا أن الدولة تضمن لأي مستأجر غير قادر وحدة بديلة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حق السكن.

