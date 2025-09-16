مدبولي: الاعتماد الكامل لمصر على نهر النيل يجعلنا نعتبره قضية حياة أو موت

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية المياه بالنسبة لمصر تمثل مسألة وجودية لا تقبل المساومة، مشددًا على أن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المائية في نهر النيل.

التعاون مع دول حوض النيل

أوضح مدبولي أن مصر حريصة على التعاون مع جميع دول حوض النيل، نافيًا ما يروَّج له البعض عن أن القاهرة تمثل عائقًا أمام المشروعات التنموية في دول الحوض.

وقال إن التحفظ المصري يتركز فقط على التصرفات الأحادية لإثيوبيا في ما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق.

البحث عن اتفاق قانوني ملزم

شدد رئيس الوزراء على أن مصر تسعى منذ سنوات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا يضمن حقوق دولتي المصب (مصر والسودان) ويحمي حصصهما المائية، مؤكدًا أن القاهرة لم تتأثر حتى الآن بأعمال السد، لكن المخاوف الحقيقية تتركز على فترات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه.

النيل شريان حياة لمصر

قال مدبولي إن الاعتماد الكامل لمصر على نهر النيل يجعلنا نعتبره قضية حياة أو موت، ولن ندخر جهدًا في حماية حقوقنا المائية.

وأكد أن الدولة تتحرك على جميع المستويات الدبلوماسية والفنية لحماية مصالحها الاستراتيجية.

سد النهضة ورقة ضغط

وحذر رئيس الوزراء من أن سد النهضة قد يُستَخدم كورقة ضغط على مصر في ملفات أو قضايا إقليمية أخرى، مشددًا على أن القاهرة تراقب الوضع عن كثب وتحتفظ بجميع الخيارات دفاعا عن حقوقها المشروعة.

