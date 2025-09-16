مدبولي: عودة إنتاج حقل ظهر لمستوياته الطبيعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حقول الغاز ليست موارد مستدامة إلى ما لا نهاية، إذ أن لكل حقل عمر إنتاجي محدد.

وأوضح أن حقل ظهر شهد تراجعًا في معدلات الإنتاج خلال الفترة الماضية، بسبب تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

عودة الإنتاج وانتظام الاستثمارات

أضاف مدبولي أن الدولة عملت على معالجة هذا الأمر من خلال سداد المستحقات المتأخرة، وهو ما ساهم في عودة الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، مشيرًا إلى أن انتظام التدفقات المالية للشركاء الأجانب انعكس إيجابًا على استقرار عجلة الإنتاج.

خطة لاستعادة أقصى إنتاج خلال 3 سنوات

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز والبترول، بما في ذلك الاكتشافات الجديدة، متوقعًا أن تعود مصر إلى الإنتاج الأقصى خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.

وختم مدبولي بالتأكيد على أن إنتاج حقل ظهر عاد الآن إلى وضعه الطبيعي، وأن الدولة حريصة على استدامة الاستثمارات والشراكات بما يحافظ على مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

