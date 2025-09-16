مدبولي: تطوير وسط البلد للحفاظ على طابعها التاريخي والمعماري ونرحب بالقطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة وسط البلد مسجَّلة كمنطقة ذات طابع عمراني ومعماري مميز، ولا يمكن تغيير هذا الطابع بأي حال من الأحوال، موضحًا أن خطة الدولة لتطويرها تستهدف إعادة المباني لطبيعتها الأصلية والحفاظ عليها كما كانت.

إحياء قلب القاهرة

أوضح مدبولي أن منطقة وسط البلد كانت في الماضي قلب القاهرة النابض ومركز السكن الفاخر والمحال التجارية الراقية، لكنها تراجعت مع مرور الوقت، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على إعادة رونقها الحضاري بدلًا من أن تتحول إلى مجرد مخازن.

نموذج حديقة الأزبكية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أعادت تطوير حديقة الأزبكية بما يعكس قيمتها التاريخية، مؤكدًا أن التجربة نفسها تُطبَّق على باقي أجزاء وسط البلد لإعادتها إلى صورتها الأصلية.

مشاركة القطاع الخاص

ولفت مدبولي إلى أن القطاع الخاص قد يشارك في عملية التطوير عبر شراكات مع الدولة، بما يضمن الحفاظ على الطابع المميز للمنطقة مع تعزيز النشاط الاقتصادي فيها.

