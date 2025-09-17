الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة إنتر ميلان وأياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان،فيتو
إنتر ميلان،فيتو

يستضيف فريق أياكس أمستردام نظيره الإيطالي إنتر ميلان في مواجهة قوية ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.

موعد مباراة إنتر ميلان واياكس امستردام 

وتقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 5 بصوت المعلق خليل البلوشي.

وتحظى مباراة أياكس أمستردام ضد إنتر ميلان بمتابعة إعلامية وجماهيرية ضخمة، إذ سيتم بثها على شبكة بي إن سبورتس.

يذكر أن إنتر ميلان حل وصيفًا في النسخة السابقة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025، بعدما خسر بخماسية نظيفة على يد باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

وتعيدنا هذه المواجهة إلى نهائي كأس أوروبا 1972 حيث تلك المباراة التي جمعت بين نادي أياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي لتحديد بطل كأس أوروبا 1971–72، أقيمت المباراة يوم 31 مايو 1972، على أرضية ملعب فيينورد في روتردام بهولندا، وبحضور جماهيري بلغ عدده 61,354 ألف شخص، وقد فاز نادي أياكس أمستردام بعدما تغلب إنتر ميلان بهدفين نظيفين من توقيع نجم المباراة يوهان كرويف.

وسيتولى الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر إدارة المباراة بمساعدة طاقم تحكيم مكوّن من ستيوارت بيرت، جيمس ماينوارينج، وصامويل باروت، إضافة إلى جاريد جيليت ومايكل سالزبوري في غرفة تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا 2025 دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

في غياب رونالدو، تشكيل النصر المتوقع أمام الاستقلال بدوري أبطال آسيا 2

موعد مباراة النصر السعودي واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

الجونة يستضيف بتروجيت في مواجهة قوية بالدوري

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

المصري يسعى لمصالحة جماهيره على حساب غزل المحلة بالدوري

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

تقارير إسبانية: هالاند يتحول إلى هوس عند خوان لابورتا

موعد مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري بدوري أبطال آسيا للنخبة

الأكثر قراءة

بعد إصابة إمام عاشور، ما هو فيروس A وأهم أعراضه؟

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

ما هو زواج النفحة وما حكمه؟ تعرف على رد الإفتاء

3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث اصطدام قطار بتروسيكل في الشرقية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم قطار بمزلقان ميت ربيعة البيضاء بالشرقية (فيديو)

خدمات

المزيد

العيار الشعبي يلامس الـ 5 آلاف، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقتها باقتراب الأجل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads