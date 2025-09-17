موعد مباراة إنتر ميلان وأياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق أياكس أمستردام نظيره الإيطالي إنتر ميلان في مواجهة قوية ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في العاصمة الهولندية أمستردام.

موعد مباراة إنتر ميلان واياكس امستردام

وتقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت 5 بصوت المعلق خليل البلوشي.

وتحظى مباراة أياكس أمستردام ضد إنتر ميلان بمتابعة إعلامية وجماهيرية ضخمة، إذ سيتم بثها على شبكة بي إن سبورتس.

يذكر أن إنتر ميلان حل وصيفًا في النسخة السابقة من منافسات دوري أبطال أوروبا 2025، بعدما خسر بخماسية نظيفة على يد باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

وتعيدنا هذه المواجهة إلى نهائي كأس أوروبا 1972 حيث تلك المباراة التي جمعت بين نادي أياكس أمستردام الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي لتحديد بطل كأس أوروبا 1971–72، أقيمت المباراة يوم 31 مايو 1972، على أرضية ملعب فيينورد في روتردام بهولندا، وبحضور جماهيري بلغ عدده 61,354 ألف شخص، وقد فاز نادي أياكس أمستردام بعدما تغلب إنتر ميلان بهدفين نظيفين من توقيع نجم المباراة يوهان كرويف.

وسيتولى الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر إدارة المباراة بمساعدة طاقم تحكيم مكوّن من ستيوارت بيرت، جيمس ماينوارينج، وصامويل باروت، إضافة إلى جاريد جيليت ومايكل سالزبوري في غرفة تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.