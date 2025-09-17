في غياب رونالدو، تشكيل النصر المتوقع أمام الاستقلال بدوري أبطال آسيا 2

يلتقي النصر السعودي بفريق استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك بدوري أبطال آسيا 2.

موعد مباراة النصر واستقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2

تنطلق مباراة النصر واستقلال دوشنبه يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وتقام على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات؛ وذلك في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُقدّم شبكة “beINSPORTS” حقوق بث دوري أبطال آسيا ٢ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستكون قناة “beIN SPORTS HD 2” الناقل الحصري.

ويعلق على اللقاء المعلق السعودي عبد الله الغامدي.

يدخل النصر اللقاء بطموحات كبيرة للتتويج بالبطولة القارية، بعدما أكد مدربه جيسوس على أهمية المنافسة بقوة من أجل إضافة لقب آسيوي جديد إلى خزائن النادي.

لكن “فارس نجد” سيخوض المباراة منقوصًا من عدة عناصر بارزة، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فضّل الجهاز الفني منحه راحة وعدم إشراكه في المواجهة الافتتاحية.

كما يغيب الجناح السعودي أيمن يحيى لعدم تعافيه من إصابة في مفصل القدم، والحارس الأساسي نواف العقيدي بسبب الإصابة العضلية.

إلى جانب ذلك، ستفتقد كتيبة النصر خدمات الصفقة الجديدة عبد الملك الجابر، الذي لم تكتمل جاهزيته البدنية بعد الإصابة الأخيرة، ليغيب بدوره عن قائمة اللقاء.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الاستقلال في دوري أبطال آسيا 2



حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إينيجو مارتينيز، سعد الناصر

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو غابرييل، جواو فيليكس

خط الهجوم: ويسلي تيسكيرا، ساديو ماني، كينجيسلي كومان

