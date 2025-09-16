الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
4 غيابات مؤثرة عن برشلونة في مواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يوم الخميس المقبل، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

غيابات برشلونة أمام نيوكاسل 

ويدخل البارسا بقيادة مديره الفني الألماني هانز فليك لقاء نيوكاسل بعدة غيابات بسبب الإصابات، وأبرزها، لامين يامال الذي يعاني من إصابة عضلية.

ويعاني أيضا أليخاندرو بالدي من إصابة في أوتار الركبة، وبابلو جافي الذي يعاني من إصابة في الركبة، والحارس تير شتيجن الذي يواصل التعافي من الجراحة التي خضع لها في الظهر.

لابورتا يريد ضم هالاند إلى برشلونة 

كشفت تقارير إسبانية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يحلم بالتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لتدعيم خط هجوم البارسا.

وكشفت شبكة “El Nacional” الإسبانية، أن هالاند أصبح بمثابة الهوس إلى خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ولا يريد الاستسلام في فكرة ضمه إلى النادي.

ويطمح لابورتا في ضم هالاند إلى برشلونة خاصة أن الفريق كان قريبا من ضم اللاعب خلال تواجده في صفوف فريق بوروسيا دورتموند وقبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف عام 2022، وسط ترحيب من اللاعب ولكن الصفقة توقفت حسب ما قالته التقارير الصحفية.

ولا يزال يتبقى في عقد هالاند مع نادي مانشستر سيتي تسع سنوات مقبلة، حيث ينتهي تعاقد المهاجم النرويجي مع ناديه بشكل رسمي في 30 يونيو من عام 2034.

