إنتر ميلان مهدد بفقدان لاوتارو أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا

يواجه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وقائد نادي إنتر ميلان، خطر الغياب عن مواجهة أياكس أمستردام، غدًا الأربعاء، في افتتاحية مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

غياب لاوتارو عن آخر مران لإنتر ميلان

وبحسب ما ذكره جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فإن لاوتارو غاب عن التدريب الأخير للنيراتزوري قبل السفر إلى العاصمة الهولندية أمستردام.

وأضاف دي مارزيو: "رغم ذلك، سيسافر لاوتارو مع بعثة إنتر، على عكس زميله ماتيو دارميان، مدافع الفريق، الذي سيبقى في ميلانو وسيغيب عن لقاء أياكس بسبب ألم عانى منه أسفل الظهر".

أرقام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم

يذكر أن إنتر ميلان بدأ الموسم بشكل متواضع حتى الآن، بعد جمعه لثلاث نقاط فقط من أصل 9 ممكنة بالدوري الإيطالي، حيث فاز على تورينو بخماسية، وخسر مباراتين ضد أودينيزي 2-1 ويوفنتوس 4-3.

