الصحة: إنشاء 10 مستشفيات جديدة بسعة 200 سرير بالتعاون مع الهيئة الهندسية

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل جهودها نحو استكمال منظومة صحية متكاملة تخدم المواطنين بجودة عالية، مشيرًا إلى أن قطاع متابعة المشروعات الصحية يشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف المحافظات.

توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 

وأوضح عبد الغفار أنه تم توقيع بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة بسعة 200 سرير لكل مستشفى، لتوفير خدمات طبية متقدمة تغطي جميع الاحتياجات.

 المستشفيات الجديدة

وقالت وزارة الصحة: إن إجمالي السعة السريرية: 1400 سرير داخلي.

الرعاية المركزة: 500 سرير.

الحضانات: 250 حضانة.

الغسيل الكلوي: 300 ماكينة.

الأشعة والمناظير: 10 وحدات.

المعامل: 50 معمل

غرف العمليات: 70 غرفة.

العيادات الخارجية: 180 عيادة.


أماكن  المستشفيات 

تشمل المستشفيات الجديدة محافظات ومناطق متنوعة لتغطية احتياجات المواطنين، وهي:

سوهاج الجديدة (سوهاج)

أبو حماد (الشرقية)

قوص (قنا)

الخصوص (القليوبية)

كفر الشيخ الجديدة (كفر الشيخ)

ميت غمر (الدقهلية)

أبو المطامير (البحيرة)

المرج (القاهرة) – تم استلام الأرض بالفعل

المنيا الجديدة (المنيا)

القوصية (أسيوط)

الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازا كاملا في أغسطس بحل جميع الشكاوى

وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس المركزي


وأكد المتحدث الرسمي أن هذه المستشفيات تأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الصحية المتكاملة وتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

