تعزيز التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القطاع الصحي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، السيدة تشيتو سي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، ودعم خطط الدولة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها.

التزام مصر بتعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة

 

استهل الوزير اللقاء بتهنئة السيدة نوجوتشي على توليها منصبها، مؤكدًا التزام مصر بتعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الخدمات الصحية.

واستعرض اللقاء المشروعات المشتركة، بما في ذلك برنامج مكافحة نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وبرنامج إدارة النفايات الصحية الذي يهدف إلى رفع كفاءة مجمع السويس الطبي وفق معايير بيئية وصحية متقدمة، إلى جانب مناقشة المنح الداعمة للبرامج الوطنية.

ووجّه الدكتور عبدالغفار دعوة رسمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقرر انعقاده من 10 إلى 13 نوفمبر 2025، لتعزيز التبادل العلمي والعملي في المجالات الصحية.

من جانبها، أعربت  تشيتو سي نوجوتشي عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر للارتقاء بالصحة العامة، مؤكدة دعم البرنامج للمؤتمر العالمي المقبل.

حضر اللقاء الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة داليا رشيد، مدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.

