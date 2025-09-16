الصحة: إنقاذ سيدة تعاني من تهتك وانفجار بالرحم بعد وفاة الجنين بمستشفى دسوق العام

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى دسوق العام في إنقاذ حياة سيدة بعد إجراء عملية طارئة لها، عقب وصولها في حالة حرجة نتيجة انفجار وتهتك كامل بالرحم، ونزيف داخلي شديد في البطن، مع وفاة الجنين وخروجه إلى تجويف البطن.

خضعت المريضة فور وصولها للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الحالة كانت محولة من إحدى العيادات الخاصة، حيث خضعت المريضة فور وصولها للفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، وتقرر إدخالها غرفة العمليات بشكل عاجل نظرًا لخطورة حالتها وعدم استقرارها بسبب النزيف الحاد.

وأكدت الوزارة أن التدخل الجراحي السريع أسفر عن إنقاذ حياة المريضة التي غادرت المستشفى لاحقًا بعد تماثلها الكامل للشفاء.

وأشادت وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي الذي شارك في العملية، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الصحية بما يضمن تقديم الرعاية الطبية العاجلة والإنسانية للمرضى.

كانت أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرها الشهري حول أداء الخط الساخن الموحد (105) لشهر أغسطس 2025، مؤكدة تحقيق نسبة إنجاز 100% في التعامل مع جميع المكالمات الواردة، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرئيسي للخط الساخن كأداة فعّالة لدعم حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

الخط الساخن استقبل 5048 مكالمة خلال أغسطس

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن استقبل 5048 مكالمة خلال أغسطس، بزيادة 18.2% مقارنة بشهر يوليو، مما يعكس تزايد ثقة المواطنين في هذه القناة كوسيلة تواصل مباشرة وفعّالة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الشكاوى المتعلقة بالمنشآت الصحية وطلبات العلاج شكلت النسبة الأكبر من المكالمات بنسبة 25.6%، تلتها استفسارات التطعيمات واللقاحات بنسبة 21.3%، ثم الاستفسارات العامة بنسبة 19.6%، وسجلت الشكاوى المتنوعة 10%، وطلبات كارت الخدمات المتكاملة 5.2%، والاستشارات الطبية 3.3%، بينما بلغت استفسارات الوحدات والمراكز الصحية 2%.

كما تلقى الخط 80 مكالمة تتعلق بحالات طارئة وحرجة، شملت طلبات الدم وأسرّة الرعاية والحضّانات، بنسبة 1.6% من إجمالي المكالمات، وقد تم التعامل معها جميعًا بنجاح.

وتوزعت باقي المكالمات على استفسارات التكليف (1.4%)، طلبات الألبان المدعمة (0.7%)، والاستفسارات عن التراخيص (0.6%)، فيما تم تحويل 8.6% من المكالمات إلى جهات أخرى مختصة.

زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المجالس الطبية المتخصصة

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتطوير الخط الساخن من خلال خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية، وتشمل هذه الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المجالس الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب تعزيز التكامل مع هيئات مثل التأمين الصحي وشركة “فاكسيرا”، لضمان تقديم خدمات متكاملة وسريعة الاستجابة.

وأكدت الوزارة التزامها بجعل صوت المواطن المحرك الأساسي لتحسين المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن الخط الساخن (105) لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يسهم في رصد وتحليل أداء المنظومة الصحية، مما يدعم اتخاذ قرارات تصحيحية لتقديم خدمات طبية تليق بتطلعات المواطن.

