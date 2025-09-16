الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازا كاملا في أغسطس بحل جميع الشكاوى

الخط الساخن، فيتو
الخط الساخن، فيتو

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرها الشهري حول أداء الخط الساخن الموحد (105) لشهر أغسطس 2025، مؤكدة تحقيق نسبة إنجاز 100% في التعامل مع جميع المكالمات الواردة، ويعكس هذا الإنجاز الدور الرئيسي للخط الساخن كأداة فعّالة لدعم حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

الخط الساخن استقبل 5048 مكالمة خلال أغسطس

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخط الساخن استقبل 5048 مكالمة خلال أغسطس، بزيادة 18.2% مقارنة بشهر يوليو، مما يعكس تزايد ثقة المواطنين في هذه القناة كوسيلة تواصل مباشرة وفعّالة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الشكاوى المتعلقة بالمنشآت الصحية وطلبات العلاج شكلت النسبة الأكبر من المكالمات بنسبة 25.6%، تلتها استفسارات التطعيمات واللقاحات بنسبة 21.3%، ثم الاستفسارات العامة بنسبة 19.6%، وسجلت الشكاوى المتنوعة 10%، وطلبات كارت الخدمات المتكاملة 5.2%، والاستشارات الطبية 3.3%، بينما بلغت استفسارات الوحدات والمراكز الصحية 2%.

كما تلقى الخط 80 مكالمة تتعلق بحالات طارئة وحرجة، شملت طلبات الدم وأسرّة الرعاية والحضّانات، بنسبة 1.6% من إجمالي المكالمات، وقد تم التعامل معها جميعًا بنجاح.

وتوزعت باقي المكالمات على استفسارات التكليف (1.4%)، طلبات الألبان المدعمة (0.7%)، والاستفسارات عن التراخيص (0.6%)، فيما تم تحويل 8.6% من المكالمات إلى جهات أخرى مختصة.

زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المجالس الطبية المتخصصة

وأكدت الوزارة مواصلة جهودها لتطوير الخط الساخن من خلال خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءته التشغيلية، وتشمل هذه الخطة زيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات المجالس الطبية المتخصصة والأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب تعزيز التكامل مع هيئات مثل التأمين الصحي وشركة “فاكسيرا”، لضمان تقديم خدمات متكاملة وسريعة الاستجابة.

وأكدت الوزارة التزامها بجعل صوت المواطن المحرك الأساسي لتحسين المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن الخط الساخن (105) لا يقتصر على حل الشكاوى الفردية، بل يسهم في رصد وتحليل أداء المنظومة الصحية، مما يدعم اتخاذ قرارات تصحيحية لتقديم خدمات طبية تليق بتطلعات المواطن المصري.

وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس المركزي

غموض في تشخيص حالات داخل مستشفى بالمنوفية، ووزارة الصحة تتدخل


أكدت وزارة الصحة أن  الخط الساخن 105 متاح على مدار الساعة لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستشارات الطبية الدكتور حسام عبد الغفار الخدمات المتكاملة المجالس الطبية المتخصصة المنظومة الصحية تقديم خدمات طبية للصحة النفسية كارت الخدمات المتكاملة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

وزير الصحة: الدولة مهتمة بملف الأمراض الوراثية والنادرة

نائب وزير الصحة تناقش توحيد منظومة المشورة قبل الزواج مع التضامن والأوقاف والكنيسة

تطبيق الزيادة في هذا الموعد، بدء صرف معاشات أعضاء اتحاد المهن الطبية اليوم

رئيس هيئة التأمين الصحي يتفقد مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

لأول مرة، نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لمريض مستيقظ بمستشفى حورس بالأقصر

وزير الصحة يبحث جاهزية محافظة الإسكندرية للانضمام لمنظومة التأمين الشامل

حملة «100 يوم صحة» تقدم 88 مليون خدمة طبية مجانية خلال 61 يومًا

الموز والعنب والبطيخ، فواكه ترفع سكر الدم بسرعة يجب تجنب الإفراط فيها

الأكثر قراءة

وسط جدل الهجوم على الدوحة، إجراء عاجل من أمريكا بشأن الطائرة الرئاسية المهداة من قطر

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

نجم ليفربول السابق يحذر من تدهور أداء محمد صلاح بسبب صفقة إيزاك

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بعد ارتباط اسمه بالأهلي، أرقام روي فيتوريا مع باناثانايكوس ومنتخب مصر

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

"مغلف غامض" يدفع نتنياهو لطلب مغادرة جلسة محاكمته

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

من أخلاق الإسلام، تعرف على أهمية الصبر وأنواعه في القرآن والسنة

تفسير حلم أكل الجمبري في المنام وعلاقته بتحسن الأوضاع المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads