أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A.. صفقات لم ترَ النور في الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي في بيان رسمي أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أثبتت تعرضه لعدوى فيروسية «فيروس الكبدي A».

تلقى نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا، إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بشأن مباراة الفريق أمام الأهلي السعودي، والمقرر إقامتها في مدينة جدة بالسعودية، على لقب كأس القارات الثلاث (آسيا - أفريقيا - المحيط الهادي) في إطار مشوار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

أجرى الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، تحاليل طبية شاملة لجميع لاعبي الفريق، وذلك للاطمئنان على سلامتهم عقب إصابة اللاعب إمام عاشور بفيروس استدعي نقله إلى المستشفى عقب مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

توفي اليوم الثلاثاء، عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق بعد صراع مع المرض.

الدوري المصري، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري Nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.

شهدت صفقات نادي الزمالك في الموسم الحالي تفاوتًا كبيرًا بين لاعبين شاركوا بالفعل مع الفريق، وآخرين لم يظهروا حتى الآن داخل المستطيل الأخضر.

حذر ديتمار هامان نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، من أن انضمام المهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك إلى صفوف الريدز لن يسهم في تحسين أرقام محمد صلاح التهديفية، في وقت اعترف فيه بمخاوفه من أن النجم المصري بدأ يدخل مرحلة "التدهور".

قال مصدر داخل الأهلي: إن ملف المدرب الأجنبي الجديد لم يحسم بعد في ظل فشل المفاوضات مع السويسري فيشر مدرب برلين الألماني السابق الذي اعتذر رسميا عن قيادة الأهلي بالإضافة إلى روي فيتوريا الذي رفضت لجنة التخطيط التفاوض معه.

قال مصدر داخل الأهلي: إن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأسبق، تم عرضه على النادي الأهلي للتعاقد معه، ولكن هذا الأمر تم التحفظ عليه من لجنة التخطيط.

