جماهير مارسيليا ترفع علم فلسطين وتتسبب في أزمة قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، رفع عدد من جماهير فريق مارسيليا الفرنسي، علم فلسطين أمام ملعب سانتياجو برنابيو، قبل مواجهة ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتسببت جماهير مارسيليا في إحداث أزمة مع رجال الشرطة الإسبانية بسبب حالة الفوضى وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

جماهير مارسيليا تثير الفوضى بالقرب من سانتياغو برنابيو



تشكيل ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- إيدير ميليتاو- دين هويسين- ألفارو كاريراس.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي- أوريلين تشواميني- فرانكو ماستانتونو.

في خط الهجوم: أردا جولر- رودريجو جوس- كيليان مبابي.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة ماسيليا، عودة جود بيلينجهام بعد غياب دام شهرين تقريبًا إثر خضوعه لجراحة في الكتف، كما قام المدرب تشابي ألونسو باستدعاء إدواردو كامافينجا فيما يستمر غياب أنطونيو روديجير وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وكذلك يغيب البرازيلي عن إندريك عن قائمة ريال مدريد.

وستكون هذه أول مباراة من ثماني مباريات لريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.



ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أيضًا يوفنتوس ومانشستر سيتي وموناكو بملعب سانتياجو برنابيو، بينما يلعب أربع مباريات أخرى خارج الديار ضد خيرات ألماتي وليفربول وأولمبياكوس وبنفيكا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة، ودع المسابقة في الموسم الماضي من الدور ربع النهائي على يد آرسنال الإنجليزي.

موعد مباراة ريال مدريد ومارسيليا



تنطلق مباراة ريال مدريد ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد مارسيليا



تذاع مباراة ريال مدريد أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.



ويأتي ريال مدريد من انتصار في الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد بهدفين لهدفين، ويتصدر ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في مبارياته الأربعة.

فيما تغلب مارسيليا على لوريان برباعية دون رد في الدوري الفرنسي، ويتواجد بالمركز السابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

