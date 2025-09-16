الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

عمر عبدالله
عمر عبدالله

توفي اليوم الثلاثاء، عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق بعد صراع مع المرض. 

ويعد عمر عبدالله أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي لغزل المحلة، وترك بصمة كبيرة في كرة القدم المصرية من خلال مسيرته مع ناديه بعدما قاد زعيم الفلاحين للتتويج بالدوري موسم 1973.

 

موعد مباراة المصري ضد غزل المحلة 

وفي سياق آخر، من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة المصري ضد غزل المحلة، غدا الأربعاء، باستاد السويس الجديد في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساء.

القناة الناقلة لمباراة المصري أمام غزل المحلة 

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وغزل المحلة في الدوري الممتاز عبر قناة أون سبورت.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء أعلنت حكام مباريات غدا الأربعاء في افتتاح منافسات الجولة السابعة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد اليوم الأول من الجولة السابعة 3 مباريات ’ حيث يستضيف ملعب المقاولون لقاء المقاولون مع فاركو في تمام الخامسة، أما في الثامنة فيواجه فريق الجونة نظيره بتروجت على ملعب خالد بشارة وفي نفس التوقيت يشهد ملعب السويس الجديد لقاء المصري مع غزل المحلة.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- المقاولون أمام فاركو: وائل فرحان (حكمًا للساحة) ’ محمد علي توفيق وخالد حسام طه (مساعدين) ’ محمد عبد العزيز (حكمًا رابعًا) ’ محمد أحمد الشناوي وخالد حسين (تقنية الفيديو).

- الجونة ضد بتروجت: محمود ناصف (حكمًا للساحة) ’ عمران فريج وسيد أبو خاطر (مساعدين) ’ محمود رشدي (حكمًا رابعًا) ’ الدولي عبد العزيز السيد ومحمد أيمن (تقنية الفيديو).

- المصري ضد غزل المحلة: الدولي محمود بسيوني (حكمًا للساحة) ’ الدولي أحمد حسام طه وعلي علاء (مساعدين) ’ محمد ناصر (حكمًا رابعًا) ’ الدولي محمود عاشور وهيثم الشريف (تقنية الفيديو).

مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 17 سبتمبر 2025

المقاولون ضد فاركو - 5 مساء - ستاد المقاولون

الجونة ضد بتروجت - 8 مساء - ستاد خالد بشارة

المصري ضد غزل المحلة - 8 مساء - ستاد السويس الجديد

الخميس 18 سبتمبر 2025

الاسماعيلي ضد الزمالك - 5 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

مودرن سبورت ضد إنبي - 5 مساء - ستاد القاهرة

الاتحاد السكندري ضد كهرباء لاسماعيلية - 8 مساء - ستاد الإسكندرية

بيراميدز ضد زد - 8 مساء - ستاد 30 يونيو

الجمعة 19 سبتمبر 2025

وادي دجلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء - ستاد السلام

سموحة ضد حرس الحدود - 8 مساء - ستاد برج العرب

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء- ستاد القاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

شوبير يكشف آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي

الأهلي يجمد مستحقات اللاعبين حتى عودة الانتصارات

الأهلي يوفر نظاما إلكترونيا للأعضاء لتسهيل المشاركة في التصويت على اللائحة

غرفة عمليات مركزية لمتابعة ترتيبات عمومية الأهلي الجمعة المقبلة

لم يتحدث للاعبين، كواليس ظهور الخطيب في الأهلي اليوم بعد التعادل مع إنبي

الخطيب يقطع إجازته ويعود للأهلي لحضور مران الفريق

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads