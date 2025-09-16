الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصادر بالأهلي تكشف موقف فيتوريا من قيادة الفريق

فيتوريا
فيتوريا

قال مصدر داخل الأهلي: إن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأسبق، تم عرضه على النادي الأهلي للتعاقد معه، ولكن هذا الأمر تم التحفظ عليه من لجنة التخطيط. 

وأضاف أن هناك أكثر من عضو بارز في لجنة التخطيط اعترض على دخول فيتوريا قائمة المرشحين وأكد أنه غير جدير بقيادة الأهلي. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

الأهلي فيتوريا اخبار الأهلي

