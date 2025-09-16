الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
ربيع والمهدي سليمان وأوشينج أبرزها، صفقات لم ترَ النور في الزمالك

المهدي سليمان، فيتو
المهدي سليمان، فيتو

شهدت صفقات نادي الزمالك في الموسم الحالي تفاوتًا كبيرًا بين لاعبين شاركوا بالفعل مع الفريق، وآخرين لم يظهروا حتى الآن داخل المستطيل الأخضر.

فقد تعاقد الزمالك مع مجموعة من الأسماء التي بدأت في حجز مكانها، مثل: شيكو بانزا، خوان بيزيرا، عمرو ناصر، أحمد شريف، محمد إسماعيلي وعبد الحميد معالي، حيث شارك هؤلاء في مباريات رسمية وأظهروا حضورًا متفاوتًا مع الفريق.

لكن على الجانب الآخر، هناك صفقات لم ترَ النور حتى الآن، لأسباب مختلفة، مثل أحمد ربيع، لاعب الوسط، الذي يعد أبرز هذه الحالات، إذ لم يشارك مع الزمالك بسبب الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المباريات منذ انضمامه.

بينما المهدي سليمان، حارس المرمى، لم يحصل على فرصة الظهور حتى الآن في ظل اعتماد الجهاز الفني على حراس آخرين.

أما بارون أوشينج، الصفقة الأجنبية، فلم يجد طريقه للمشاركة، سواء لأسباب فنية أو لعدم اكتمال جاهزيته بالصورة المطلوبة.

ويثير غياب هذه الصفقات تساؤلات عديدة بين جماهير الزمالك حول مستقبلهم مع الفريق، خاصة في ظل حاجة النادي لكل العناصر المتاحة في مشوار الدوري والبطولات القارية.

وهكذا، يبقى ملف الصفقات غير المستغلة مفتوحًا داخل القلعة البيضاء بانتظار حسم موقف اللاعبين في الفترة المقبلة.

