الزمالك يتعاقد مع مريم ثروت لتدعيم فريق الطائرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع مريم ثروت، لاعبة الأهلي السابقة، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة "سيدات".

الزمالك يتعاقد مع مريم ثروت

ووقعت مريم عقود انضمامها في حضور نيره الأحمر، عضو مجلس الإدارة، بعد الاتفاق على جميع تفاصيل التعاقد.

وتجيد مريم ثروت اللعب في مركز المُعد، وتُعد إضافة قوية للفريق بما تمتلكه من إمكانيات فنية ومهارات مميزة.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة إدارة الزمالك لتدعيم الفريق بعناصر مميزة استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الاسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

