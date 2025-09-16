أزمة مالية تهدد استقرار الزمالك.. الإدارة تعد بصرف المستحقات المتأخرة قبل مباراة الإسماعيلي.. وتجهز قسطي شيكو بانزا وخوان بيزيرا

يعيش نادي الزمالك فترة فنية مستقرة جعلته يتربع على صدارة جدول الدوري الممتاز، ولكن بدأت الأزمات المالية تضرب أروقة القلعة البيضاء بقوة لتهدد الاستقرار الذي يعيشه الأبيض.

وبين سحب أرض نادي الزمالك في حدائق أكتوبر، وتأخر مستحقات اللاعبين، ومطالبات مالية من أندية أجنبية بخصوص صفقات الصيف الماضي، يواجه الزمالك تحديا مصيريا يتطلب تحركات عاجلة من مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب من أجل ضمان استقرار الفريق.

سحب أرض أكتوبر.. بداية الأزمة المالية

البداية كانت مع قرار وزارة الإسكان بسحب أرض الزمالك المخصصة له في مدينة حدائق أكتوبر، بعد انتهاء المهلة القانونية وعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروع.

الأرض التي تم تخصيصها عام 2003 بهدف إنشاء فرع جديد للنادي، لم تشهد سوى نسبة إنجاز لا تتجاوز 1% بحسب تقارير رسمية من وزارة الإسكان، ما دفع الوزارة إلى إصدار قرار سحبها رسميا.

ويعد هذا القرار ضربة قوية لطموحات النادي في التوسع الاستثماري والرياضي خاصة أنه تسبب في أزمة مالية كبرى داخل ميت عقبة.

أزمة مستحقات اللاعبين والجهاز الفني

وتفاقمت أزمة تأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، حيث تقدم عدد من اللاعبين بشكاوى لجون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، وسط مطالبات بصرف الرواتب المتأخرة.

مصدر داخل النادي كشف أن الإدارة وعدت بصرف جزء من المستحقات خلال أيام وتحديدا قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين أبدوا استياءهم من تأخر حصولهم على مستحقاتهم بشكل منتظم، رغم تصدر الزمالك لجدول المسابقة، وهو ما دفع الإدارة للتحرك وصرف دفعة جديدة لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات في الدوري الممتاز.

شيكو بانزا وخوان بيزيرا

وتلقى الزمالك إنذارا رسميا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، يطالبه بسداد القسط الأول من صفقة الجناح الأنجولي شيكو بانزا، وسط تهديدات بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في حال عدم السداد.

كما يواجه النادي أزمة مماثلة مع نادي أوليكساندريا الأوكراني بشأن صفقة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، والتي لم تسدد القسط الأول منها.

إدارة الزمالك أكدت أنها تتحرك لحل الأزمة عبر مفاوضات مباشرة مع الأندية، لتجنب العقوبات التي قد تصل إلى خصم نقاط أو إيقاف القيد في الموسم المقبل.

شيكو بانزا

أول رد من الزمالك

وقال مصدر في الزمالك أن النادي يمر في الوقت الحالي بازمة مالية طاحنة تسببت في تأخر سداد الدفعات المالية المقررة لنادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي في صفقة شيكو بانزا.

وواصل المصدر: نسعى في الوقت الحالي لسداد جزء من قيمة صفقة شيكو بانزا من أجل حل الأزمة كما نسعى أيضا لسداد قيمة صفقة خوان ألفينا بيزيرا ولكن ننتظر حدوث انفراجة مالية خلال الفترة المقبلة خاصة أن سحب أرض أكتوبر أثر علينا بالسلب.

هل يتأثر مستوى الزمالك بسبب الأزمة المالية؟

رغم كل هذه الأزمات إلا أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يواصل تقديم عروضه القوية، حيث يتصدر جدول الدوري الممتاز وسط أداء ثابت ومميز.

استمرار الأزمات المالية قد يلقي بظلاله على تركيز الفريق بشكل عام، برغم أن الفريق يعيش فترة مميزة تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

يانيك فيريرا

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الاسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

