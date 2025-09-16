موقف نجم الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي بالدوري الممتاز

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق، وموعد عودته لتدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري المصري أبرزها القمة أمام النادي الأهلي المقرر لها 29 سبتمبر.

ويعاني محمد شحاتة من إصابة في العضلة الخلفية غاب على إثرها عن مواجهة الزمالك أمام وادي دجلة والمصري البورسعيدي فيما يقترب من الغياب عن مباراة الإسماعيلي المقبلة أيضا.

موقف محمد شحاتة من مباراة القمة

وأكد المصدر أن موقف محمد شحاتة من مباراة القمة لا زال مجهولا وهناك محاولات في الزمالك لتجهيزه.

وواصل: اللاعب يخضع لمتابعة مستمرة وحال جاهزيته يبدأ في المشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي.

وأتم: هناك كشف طبي لمحمد شحاتة على هامش مران اليوم يتم من خلاله تحديد موعد عودة اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الإسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

تنقل مباراة الزمالك والاسماعيلي عبر شبكة قنوات اون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

