شوط أول سلبي بين آرسنال وأتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق آرسنالالإنجيلزي، مع نظيره أتلتيك بيلباو ، بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان ماميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

تشكيل آرسنال ضد أتليتك بيلباو 

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر- موسكيرا- جابرييل- ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي- ديكلان رايس- ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: نوني مادويكي- إيزي- فيكتور جيوكيريس.

ويأمل آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا في تحقيق انتصار خارج الديار في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا.

20 مواجهة بين آرسنال وأندية إسبانيا 

وتعتبر هذه المباراة هي المواجهة رقم 21 لفريق آرسنال أمام أندية إسبانيا، حيث يسعى لتحسين سجله التاريخي أمام الأندية الإسبانية، والذي يشمل 6 انتصارات مقابل 11 هزيمة و3 تعادلات في مختلف البطولات الأوروبية.

ويملك آرسنال تاريخا طويلا من المواجهات مع الأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية، حيث يعود أول لقاء لهم إلى عام 2000 عندما واجهوا برشلونة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أندية إسبانية واجهها آرسنال 

وقد واجه آرسنال على مدار تاريخه عددًا من الأندية الإسبانية الكبرى والصغيرة في بطولات مختلفة، وتشمل قائمة هذه الفرق التي التقى بها الجانرز، ما يلي:

ريال مدريد

فالنسيا

سيلتا فيجو

جيرونا

أتلتيكو مدريد

برشلونة

ريال سرقسطة

ريال مايوركا

ديبورتيفو لاكورونيا

فياريال

