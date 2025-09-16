الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمين مجلس الأمن القومي الإيراني بقصر اليمامة

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، اليوم، علي لاريجاني أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية.

لقاء ولى الأمير محمد بن سلمان وعلى لاريجاني

واستقبل الأمير محمد بن سلمان وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مكتبه بـ قصر اليمامة في الرياض، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

وزير الدفاع السعودي مع لاريجاني، فيتو

كما استعرض وزير الدفاع السعودي مع أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العلاقات بين البلدين، وذلك خلال لقائهما في الرياض.

مباجثات حول الأوضاع الإقليمية بين السعودية وإيران

وبحث الجانبان السعودي والإيراني تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، كما ناقشا عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء من الجانب السعودي، الدكتور مساعد العيبان، وخالد الحميدان، وخالد حضراوي، المستشار بالديوان الملكي، وهشام بن سيف مستشار الوزير لشؤون الاستخبارات. ومن الجانب الإيراني، علي رضا عنايتي السفير لدى السعودية، وعدد من المسؤولين.

كان على لاريجاني قد وصل إلى العاصمة السعودية "الرياض" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في زيارة تأتي استمرارًا للمشاورات بين البلدين، وفي إطار زيارة وزير الدفاع السعودي لطهران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.