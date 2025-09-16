مسئول إيراني كبير يصل الرياض للقاء وزير الدفاع

استقبلت العاصمة السعودية ​الرياض​ اليوم الثلاثاء، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي لاريجاني​، وذلك للقاء مسئولين سعوديين، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.

الوفد المرافق لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”؛ رافق لاريجاني في هذه الزيارة معاون الشئون الدولية في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي علي باقري كني، ومساعد وزير الخارجية لشئون الخليج محمد علي بك.

توسيع التعاون الاقتصادي

وتتضمن أجندة الزيارة لقاء مسئولين رفيعي المستوى في السعودية والتشاور بشأن "توسيع التعاون الاقتصادي"، وفق وكالة "تسنيم".

وتُعد الرياض ثالث محطة في جولة لاريجاني من المشاورات الدولية، إذ كان قد زار بغداد وبيروت في شهر أغسطس الماضي.

