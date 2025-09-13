وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وباكستان وتركيا وإيران تطورات الأوضاع في المنطقة

جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس وزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، فى ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وفى إطار التنسيق المشترك مع دول الإقليم قبل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة.

وتناولت الاتصالات تقييم الأوضاع الراهنة، حيث تبادل الوزراء وجهات النظر حول سبل التعامل مع التحديات السياسية والأمنية الجسيمة التى تواجه المنطقة وتداعيات الأحداث الأخيرة، وضرورة مواصلة التنسيق فى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية المشتركة بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار للدول العربية والإسلامية.

وأكد الوزراء أهمية تضامن الدول العربية والإسلامية فى هذا المنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، وضرورة مواصلة تنسيق المواقف بما يحقق المصالح العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

