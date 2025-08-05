رسميا، تعيين علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، مرسومًا بتعيين علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في إطار تغييرات تشهدها أعلى هيئة أمنية في البلاد.

تعيين على لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي

وحسب وكالة "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن على لاريجاني يعود للهيئة بعد خمس سنوات من الغياب.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت في وقت سابق هذا الأسبوع، مصادقة المرشد الإيراني علي خامنئي على مرسوم تعيين مستشاره، على لاريجاني الذي شغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمدة عامين، في بداية الولاية الأولى للرئيس محمود أحمدي نجاد.

وجاء الإعلان الرسمي بتعيين علي لاريجاني أمينا عام للمجلس الأعلى للأمن القومى الإيراني، بعد يومين من الكشف عن تشكيل لجنة عليا للدفاع الوطني، تحت خيمة المجلس الأعلى للأمن القومي، لتكون مجلسًا مصغرًا يركز على التطورات الأمنية.

ويخلف على لاريجاني فى المنصب، الجنرال علي أكبر أحمديان الذي سيتولى ملف "المهام الاستراتيجية" في لجنة الدفاع الوطني.

سيرة على لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومى الإيراني

وجاء تعيين لاريجاني في هذا المنصب المهم والحساس بعد نحو عام من رفض مجلس صيانة الدستور طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات الرئاسة لعام 2021.

ويحمل على لاريجاني في سجله مناصب سياسية متعددة، بعدما انفصل من المكتب السياسي في "الحرس الثوري"، وتولي رئاسة البرلمان لمدة 12 عامًا، وقبل ذلك كان رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي، ووزيرًا للثقافة والإعلام.

وکان علي لاریجاني عضوا في المجلس الأعلى للامن القومي لمدة 25 عامًا.

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