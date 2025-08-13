الأربعاء 13 أغسطس 2025
خارج الحدود

لاريجاني للبنانيين: نسعى لتحقيق مصلحتكم ولا نتدخل في شئونكم

علي لاريجاني أمين
علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فيتو

أكد علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، للبنانيين، خلال زيارته اليوم إلى بيروت، أن بلاده لا تتدخل في شؤون الغير، قائلا "أنتم أسياد القرار ولا تدخل لنا في شؤونكم". 

المسؤول الإيراني الرفيع يحمل رسائل موجّهة إلى حزب الله

ووفق ما ذكر موقع "هنا لبنان"، فإن المسؤول الإيراني الرفيع يحمل رسائل موجّهة إلى حزب الله تتضمن ضرورة تنسيق هذا الحزب مع مواقف الحكومة اللبنانية.

وكتب "هنا لبنان"، أن هذه الزيارة مرتبطة بترتيبات على مستوى إقليمي.

 مناورات سياسية تشمل مطالب يمكن استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات

وبحسب التقرير، تأتي هذه الرسائل في إطار مناورات سياسية تشمل مطالب يمكن استخدامها كورقة ضغط في المفاوضات، من بينها انسحاب إسرائيل من لبنان وبدء إعادة إعمار المناطق المدمّرة في البلاد.

وقال لاريجاني لدى وصوله إلى بيروت: "سنظل دائمًا نسعى لتحقيق المصالح الوطنية للبنان".

