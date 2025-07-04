محظور نشره في الإعلام العربي، أمريكا تكشف عن اجتماع سري بين ترامب ووزير الدفاع السعودي

كشفت مصادر مطلعة، فجر اليوم الجمعة، عن لقاء سري جمع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومسئولين كبار في البيت الأبيض الخميس الماضي، لمناقشة جهود خفض التصعيد مع إيران، وحرب غزة، والتطبيع مع إسرائيل.

فوكس نيوز تكشف أسرار لقاء وزير الدفاع السعودي وترامب

وقالت مصادر نافذة في الإدارة الأمريكية لشبكة "فوكس نيوز"، أهم ما جاء في الاجتماع السري بين ترامب ووزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أوضحت، أن الاجتماع شمل محادثات متعلقة بخفض التصعيد مع إيران بهدف جلوس الأطراف المعنية على طاولة تفاوض.

مباحثات ترامب والأمير خالد بن سلمان شملت إيران وغزة والتطبيع

إضافة إلى مناقشة ملف إيران فى الاجتماع السري بين ترامب ووزير الدفاع السعودية، شملت المحادثات إنهاء الحرب في غزة والتفاوض على إطلاق سراح الأسرى المتبقين، سواء كانوا أحياء أم أمواتًا، والعمل نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وزير الدفاع السعودي فى لقاء سابق مع المرشد الإيرانى، فيتو

وحسب شبكة "فوكس نيوز" بالرغم من أن المحادثات لم تكن مخصصة حصريًا لإمكانية التطبيع بين السعودية وإسرائيل، إلا أن المصادر أشارت إلى، أن المحادثة تطرقت إلى الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى ذلك.

وقالت المصادر المتحدثة لشبكة "فوكس نيوز"، أيضًا إن "هناك تقدمًا وتفاؤلًا على جميع الجبهات".

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