بوتين يطلع الأمير محمد بن سلمان على نتائج مباحثاته مع ترامب حول أوكرانيا

ثمَّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية، مشيدًا بجهود ولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، البنّاءة في دعم مسار السلام والاستقرار الدولي، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

اتصال هاتفي بين بوتين وولي العهد السعودي

وخلال اتصال هاتفي جمع بين بوتين وولى العهد السعودي، أطلع الرئيس الروسي الأمير محمد بن سلمان على نتائج محادثاته الأخيرة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في إطار المشاورات الدولية المستمرة بشأن الملفات الإقليمية والدولية.

الأمير محمد بن سلمان يؤكد دعم الحلول الدبلوماسية

من جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية ماضية في دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي كخيار أساسي لحل الخلافات الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم العالمي.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون القائم بين السعودية وروسيا في عدد من المجالات الحيوية، إلى جانب مناقشة فرص تعزيز الشراكات المستقبلية بما يخدم مصالح البلدين.

مباحثات لنشر قوة جوية أمريكية فى أوكرانيا

فى ذات السياق كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الضمانات الأمنية التي تبحثها الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل دعم أوكرانيا قد تتضمن نشر قوة جوية أمريكية، في خطوة تعد سابقة على صعيد الدعم العسكري المباشر لكييف.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض العرض الذي قدمه نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستضافة قمة ثلاثية في موسكو لبحث مسار الحرب الروسية الأوكرانية.

إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

يأتي هذا الرفض في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تحركات دبلوماسية متسارعة بهدف إيجاد مخرج للأزمة الممتدة منذ أكثر من عامين، والتي ألقت بظلالها على الأمن الأوروبي والاقتصاد العالمي.

وأكدت كييف مرارًا أنها لا ترى في موسكو مكانًا محايدًا لاستضافة أي مفاوضات، مشددة على أن أي محادثات سلام يجب أن تنطلق من انسحاب القوات الروسية وعودة الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وكشف مصدر مطلع، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستعداده للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة "فرانس برس".

يرى مراقبون أن إدراج قوة جوية أمريكية في حزمة الضمانات يمثل تحولًا نوعيًا، إذ يتجاوز الدعم التسليحي إلى حماية جوية قد تُترجم بوجود عسكري على الأرض أو في الأجواء الأوكرانية.

