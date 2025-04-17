وزير الدفاع السعودي في إيران، ورسائل ود متبادلة بين المرشد والملك سلمان

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم، زيارة إلي إيران، معلنا تسليم رسالة خطية من الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي.

زيارة وزير الدفاع السعودي إلى إيران

وقال وزير الدفاع السعودي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إنه نقل خلال اللقاء مع المرشد الإيراني، تحيات القيادة السعودية، وتابع الأمير خالد بن سلمان، "استعرضنا العلاقات الثنائية بين بلدينا -إيران والسعودية-، وناقشنا القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

أيضا التقى الأمير خالد بن سلمان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، واستعرضا العلاقات السعودية - الإيرانية وسبل تعزيزها، كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهه.

الرئيس الإيرانى ووزير الدفاع السعودي، فيتو

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان: بتوجيه من القيادة التقيت الرئيس مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نقلت له تحيات القيادة واستعرضنا العلاقات السعودية الإيرانية وسبل تعزيزها، وناقشنا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

المرشد الإيراني يوجه رسالة ودية إلى السعودية

فى ذات السياق، قال المرشد الإيرانى علي خامنئي، فى تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”: هناك أعداء يسعون لتقويض تعزيز العلاقات بين إيران والسعودية، داعيا البلدين إلى الاستعداد الدائم لمواجهة مثل تلك التحركات العدائية.

وتابع المرشد الإيراني، "نحن على قناعة بأن العلاقة بين إيران والمملكة العربية السعودية مفيدة لكلا البلدين، ويمكن أن يكمل أحدهما الآخر".

رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري يستقبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في طهران. pic.twitter.com/9dkNHaYlik — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 17, 2025

وكان وزير الدفاع السعودي، قد وصل إلى العاصمة الإيرانية "طهران" فى وقت سابق من اليوم، بتوجيه من القيادة السعودية العليا وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

رئيس الأركان الإيراني يستقبل الأمير خالد بن سلمان

وتابعت "واس"، إن وزير الدفاع السعودي، سيعقد خلال الزيارة إلى إيران عددًا من اللقاءات، لـ"بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

اللواء باقري يستقبل وزير الدفاع السعودي، فيتو

من جانبها نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، إن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري كان في استقبال الأمير خالد بن سلمان، ونشرت مقطع فيديو يرصد مراسم الاستقبال.

وأعرب وزير الدفاع السعودي عن سعادته البالغة بالزيارة، مؤكدًا أنه جاء إلى طهران بتوجيهات عليا لتوسيع العلاقات مع إيران والتعاون الشامل في مختلف القطاعات.

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