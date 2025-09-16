محافظة الشرقية تشن حملات لضبط الصيد الجائر بالكهرباء وتحذر من مخاطره الصحية

أكدت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية، أن اللجنة المشكلة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بدأت في تنفيذ حملات ميدانية لتطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضافت أن اللجنة تقوم بضبط مخالفات الصيد الجائر وغير القانوني، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الموارد المائية وتنمية الثروة السمكية.

ويأتي ذلك بمشاركة وحدة الثروة السمكية، وبحضور العقيد محمد سويلم، مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية بمحافظة الشرقية، حيث تم التنسيق مع كل من مكتب مصايد الزقازيق، جهاز شؤون البيئة، إدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، مديرية الزراعة، هندسة ري شرق بلبيس، ومجلس مدينة بلبيس، وذلك لضبط المراكب غير المرخصة والمخالفة لشروط الصيد، إلى جانب مكافحة ظاهرة الصيد الجائر والصيد بالكهرباء.

وقد شددت اللجنة على خطورة الصيد بالكهرباء لما يسببه من أضرار جسيمة على الثروة السمكية، أبرزها قتل الزريعة والأسماك الصغيرة، فضلًا عن مخاطره الصحية على الإنسان عند استهلاك هذا النوع من الأسماك.

كما أكدت اللجنة أن هذا الأسلوب في الصيد يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تزكية الحيوان، حيث يؤدي الصعق الكهربائي إلى سكتة دماغية وشلل تام في جسم السمكة، وهو ما يجعل استهلاكها خطرًا على الصحة العامة.

وأسفر التنسيق بين الجهات المعنية عن ضبط إحدى المواقع المخالفة بدائرة مركز بلبيس، حيث تم رصد قيام عدد من الصيادين باستخدام 4 مراكب غير مرخصة، بالإضافة إلى مراكب منتهية التراخيص، في ممارسة الصيد بالكهرباء بالمخالفة للقانون.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن مصايد الزقازيق.

وفي هذا السياق، شدد محافظ الشرقية على ضرورة تعاون المواطنين في مواجهة هذه الممارسات الخطيرة، مشيرًا إلى أهمية الإبلاغ الفوري في حال رصد أي حالة صيد بالكهرباء، وذلك من خلال مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية، عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الاتصال على الأرقام الأرضية التالية:

055/2303693

055/2312540

055/2314004

تنمية الثروة السمكية بالمجارى المائية

ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن المحافظة تولي أولوية قصوى لحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، باعتبارها موردًا اقتصاديًا وغذائيًا مهمًا.

وأكد أن ذلك يتم من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، وعلى رأسها شرطة البيئة والمسطحات، جهاز حماية وتنمية البحيرات، جهاز شئون البيئة، مديرية الزراعة، ومديرية الري، بهدف تفعيل آليات تنظيم عمليات الصيد، والتصدي بكل حزم لممارسات الصيد الجائر باستخدام الكهرباء، لما تمثله من تهديد مباشر للثروة السمكية وصحة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الإجراءات القانونية يتم اتخاذها بحق المخالفين، بالتوازي مع تكثيف الحملات الميدانية والتوعية المجتمعية للحد من هذه الظاهرة السلبية.

