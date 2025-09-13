محافظ الشرقية يسلم مساعدات مالية لأسر ضحايا ومصابي حادث انهيار عقار بالزقازيق

سلم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساعدات مالية مقدمة من أحد الأحزاب السياسية بمحافظة الشرقية لأسر ضحايا ومصابي حادث انهيار عقار قديم وشرفة أخرى بشارع مولد النبى بمدينة الزقازيق وذلك بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي.

المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ

جاء ذلك خلال استقباله لهم بمكتبة بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد الصادق وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عابدين من أئمة قادة الفكر بمديرية أوقاف الشرقية.

تعزيز روح التعاون بين فئات المجتمع

أشاد المحافظ بالمبادرة التي تأتي في إطار تفعيل الدور الخدمي والمجتمعي في رعاية كافة أطياف المجتمع لتعزيز روح التعاون والتضامن بين جميع فئاته ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

العزاء والمواساة لأسر الضحايا

أكد المحافظ أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم والمساندة لجميع الأسر المتضررة من وقوع حوادث أو أزمات طارئة مقدما" واجب العزاء والمواساة لأسر الضحايا داعيًا المولي عز وجل ان يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل وأدار المحافظ حوارا" مع أسر الضحايا والمصابين للتعرف على كافة متطلباتهم والمشاكل التي يعانون منها موجها" الجهات المعنية بتلبيتها فورا" في إطار الإمكانيات المتاحة.

تقديم 630 ألف جنيه لأسر الضحايا

وذلك أنه انطلاقًا من الدور المجتمعي لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة المصرية تم تقديم مساعدات مالية بقيمة ٦٣٠ ألف جنية على أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار عقار وشرفة أخرى بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق حيث أسفرا عن وقوع ٧ حالات وفاة وحالتي إصابة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

استمرار التعاون بين الجمعيات الأهلية

بينما أشار أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للقيام بدورهم المجتمعي لرعاية المتضررين من الحوادث والأزمات الطارئة ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

الهدى النبوى فى مواجهة الأزمات

وألقي الدكتور محمد عابدين بمديرية الأوقاف كلمة تحدث فيها عن أهمية التحلي بالصبر عند الابتلاء والتمسك بالهدي النبوي في مواجهة الأزمات والرضا بقضاء الله وقدره وإن من دلائل صدق إيمان العبد أن مصائب الزمان، وفجائع الأيام، لا تزيده إلا ثقة بالله ويقينًا؛ لعلمه أن قضاء الله تعالى نافذ، وقَدَره نازل، وأن ما شاء الله كائن لا محالة، فيحمله ذلك على التحلي بالصبر عند الشدائد، فالصبر زاد المؤمنين، وعماد المتقين، ونهج الصالحين، وملاذ الخائفين.

