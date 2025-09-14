محافظ الشرقية يلتقي وكيل وزارة التموين الجديد ويؤكد دعم جهود تحسين الخدمات

التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الجديد بمحافظة الشرقية، وذلك في مكتبه بالديوان العام للمحافظة، بحضور المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل مديرية التموين بالشرقية.

وخلال اللقاء، قدم المحافظ تهنئته للمهندس السيد حرز الله بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء، والعمل على النهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التموين بالشرقية.

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات جشع بعض التجار.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

توفير حلول عملية لتوفير السلع

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن توفير حلول عملية للتحديات المرتبطة بتوفير السلع الاستراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

