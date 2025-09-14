الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي وكيل وزارة التموين الجديد ويؤكد دعم جهود تحسين الخدمات

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي وكيل وزارة التموين والتجارة

التقى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الجديد بمحافظة الشرقية، وذلك في مكتبه بالديوان العام للمحافظة، بحضور المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل مديرية التموين بالشرقية.

وخلال اللقاء، قدم المحافظ تهنئته للمهندس السيد حرز الله بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق وحسن الأداء، والعمل على النهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التموين بالشرقية.

تموين الشرقية يحرر 21 محضرا لأصحاب مخابز بلدية ويضبط 4 أطنان أرز

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والتصدي لمحاولات جشع بعض التجار.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

تموين الشرقية: ضبط 1.5 طن أرز ولحوم مفرومة مجهولة المصدر

توفير حلول عملية لتوفير السلع 

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن توفير حلول عملية للتحديات المرتبطة بتوفير السلع الاستراتيجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديوان عام المحافظة التجارة الداخلية وكيل وزارة التموين المهندس السيد حرزو المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل مديرية التموين محافظة الشرقية

مواد متعلقة

تموين الشرقية: ضبط 1.5 طن أرز ولحوم مفرومة مجهولة المصدر

تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على محطات الوقود والمخابز بالحسينية

تموين الشرقية يحرر 21 محضرا لأصحاب مخابز بلدية ويضبط 4 أطنان أرز

تموين الشرقية يقود حملة مكبرة بالحسينية لضبط الأسواق

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين ليفربول وبيرنلي بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصريون ضربوه، جندي إسرائيلي يعتدي على مظاهرة مؤيدة لفلسطين باليونان (فيديو)

بهدف +90، محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على بيرنلي وتصدر الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام بيرنلي بعد 60 دقيقة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

مأساة فتيات الكهف تثير غضب المصريين، قصة سيدتين وطفلة أصبن بالهلع واعتزلن الناس

ضبط شبكة دعارة بحدائق أكتوبر تديرها سيدات ورجل سبق اتهامه جنائيا

تفاصيل لقاء السيسي مع رئيسي "سكاتك" النرويجية و"صنجرو" الصينية (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التكسب من حفظ القرآن الكريم

وُلد الهُدى (الحلقة الثالثة والعشرون)، فضائل النبي لا تعد ولا تُحصى

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads