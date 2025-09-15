مستشار رئيس الجمهورية من الشرقية: الفرص متاحة للجميع لتولي المناصب القيادية والسياسية

شهدت محافظة الشرقية استقبال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بمكتبه بالديوان العام، وذلك خلال زيارته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مدينتي الزقازيق والإبراهيمية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 144، ومناقشة ملفات التنمية التي تمس حياة المواطنين.

بحث ملفات التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشملت الزيارة عقد مجلس تنفيذي مصغر بحضور نواب المحافظ، السكرتير العام، المستشار العسكري والقانوني، ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لبحث ملفات التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مستشار رئيس الجمهورية من الشرقية: الفرص متاحة للجميع،فيتو

الفرص متاحة للجميع لتولي المناصب القيادية والسياسية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن الفرص متاحة للجميع لتولي المناصب القيادية والسياسية، مشيدًا بالقفزات التنموية التي حققتها محافظة الشرقية، وداعيًا الجهاز التنفيذي للاستفادة من خبرات القيادات الناجحة والتواصل المباشر مع المواطنين للاطلاع على احتياجاتهم على أرض الواقع.

ترسيم الحدود مع المحافظات المجاورة

ومن جانبه، استعرض محافظ الشرقية جهود المحافظة في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وترسيم الحدود مع المحافظات المجاورة، إلى جانب المشروعات الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها مؤخرًا ضمن 53 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار جنيه.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الهدايا تقديرًا للجهود المبذولة في خدمة التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أهدى المحافظ شعار المحافظة لمستشار الرئيس، فيما أهدى المستشار نسخة من القرآن الكريم للمحافظ.

