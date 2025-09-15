الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية من الشرقية: الفرص متاحة للجميع لتولي المناصب القيادية والسياسية

مستشار رئيس الجمهورية
مستشار رئيس الجمهورية في محافظة الشرقية

شهدت محافظة الشرقية استقبال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بمكتبه بالديوان العام، وذلك خلال زيارته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مدينتي الزقازيق والإبراهيمية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 144، ومناقشة ملفات التنمية التي تمس حياة المواطنين.

 

بحث ملفات التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وشملت الزيارة عقد مجلس تنفيذي مصغر بحضور نواب المحافظ، السكرتير العام، المستشار العسكري والقانوني، ومديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لبحث ملفات التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

مستشار رئيس الجمهورية من الشرقية:«الفرص متاحة للجميع،فيتو
مستشار رئيس الجمهورية من الشرقية: الفرص متاحة للجميع،فيتو

الفرص متاحة للجميع لتولي المناصب القيادية والسياسية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن الفرص متاحة للجميع لتولي المناصب القيادية والسياسية، مشيدًا بالقفزات التنموية التي حققتها محافظة الشرقية، وداعيًا الجهاز التنفيذي للاستفادة من خبرات القيادات الناجحة والتواصل المباشر مع المواطنين للاطلاع على احتياجاتهم على أرض الواقع.

ترسيم الحدود مع المحافظات المجاورة

ومن جانبه، استعرض محافظ الشرقية جهود المحافظة في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وترسيم الحدود مع المحافظات المجاورة، إلى جانب المشروعات الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها مؤخرًا ضمن 53 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت المليار جنيه.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الهدايا تقديرًا للجهود المبذولة في خدمة التنمية المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أهدى المحافظ شعار المحافظة لمستشار الرئيس، فيما أهدى المستشار نسخة من القرآن الكريم للمحافظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشار رئيس الجمهورية اللواء خالد فودة اخبار محافظة الشرقية حازم الأشمونى احداث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

السيسي لـ أمير قطر: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لصون سيادة دولتكم والحفاظ على سلامة أراضيها

السيسي يلتقي أمير قطر ويعزيه في ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم

وصول سفينة إماراتية إلى العريش تحمل مواد غذائية وسيارات إسعاف وخيام لغزة (فيديو وصور)

جامعة الفيوم تدرس ضم أعضاء من خارجها لمجلس شئون التعليم والطلاب

لأول مرة، مصر للطيران للشحن الجوي تنجح في نقل طرود نحل حي إلى مطار الباحة

محافظ بني سويف: خدمات متكاملة حول المدارس لضمان بداية دراسية آمنة

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة التعديات والمخالفات بالشيخ زايد والفيوم الجديدة

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم أحمد أبو الغيط: العدوان الإسرائيلي على السيادة القطرية فاق كل الحدود