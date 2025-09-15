إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٧ والمستمرة حتي يوم ٢٦ سبتمبر من الشهر المقبل.بمحافظة الشرقية.

الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية

أوضح المحافظ أن الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية، أسفرت عن إزالة حالتي تعدٍ بالبناء علي مساحة ١١٠أمتار وحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة علي مساحة ٥ أسهم بمركزي منيا القمح & الزقازيق

تطبيق القانون على الجميع

أكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

رؤساء المراكز والمدن

كان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة أن يتم ملاحقة التعديات بالبناء المخالف مهما كان حجمها، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وردع المخالفين فى أى منحى من مناحى الحياة

