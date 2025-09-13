السبت 13 سبتمبر 2025
محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدارس جديدة بشرق شبين الكوم

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مدارس جديدة بحي شرق شبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المشروعات التعليمية والإنشائية بحي شرق شبين الكوم، للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.

رافقه خلالها الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وياسر سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورمضان محمدي رئيس حي شرق شبين الكوم، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي.

إزالة الإشغالات من محيط المدارس بشبين الكوم 

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرستي شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات والمصرية اليابانية الجديدة بحجم استثمارات بلغ 90 مليون جنيه، وخلال جولته وجّه رئيس حي شرق شبين الكوم بالإزالة الفورية لكافة الإشغالات بمحيط المدارس للحفاظ على المظهر العام.

كما شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية، بما يضمن دخول المدارس الخدمة مع بداية العام الدراسي القادم، للمساهمة في خفض الكثافات الطلابية وتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

المحافظ يتفقد أعمال التطوير بمدخل شبين الكوم 

فيما تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل شبين الكوم الجديد أعلى تغطية مصرف (المصيلحة – الراهب – ميت خاقان) بحي شرق، باستثمارات بلغت 60 مليون جنيه، والذي يهدف إلى تخفيف الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة بمداخل العاصمة. 

ويشمل المشروع تنفيذ جزيرة وسطى، وأعمدة إنارة ديكورية حديثة، وزراعة الأشجار وأحواض الزهور، إلى جانب برجولات خشبية.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة، تمهيدًا للانتهاء من المشروعات وافتتاحها لخدمة المواطنين في أقرب وقت.

