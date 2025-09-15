الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة اتحاد جدة والوحدة بدوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب آل نهيان مباراة الوحدة ضد الاتحاد السعودي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وحصد نادي الوحدة 5 نقاط في أول 3 مواجهات ببطولة الدوري الإماراتي، بعد أن سجل انتصارا وحيدا، وتعادلين، وكانت آخر المواجهات ضد كلباء منذ يومين وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويمتلك نادي الوحدة مجموعة من اللاعبين المميزين في كل مركز من مراكز اللعب، وقد دعم صفوفه هذا الصيف بعدة صفقات قوية كان أبرزها النجم دوسان تاديتش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي السابق.

موعد مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة



ومن المقرر أن تقام مباراة الوحدة ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، ضمن فعاليات الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الوحدة ضد الاتحاد، على ملعب آل نهيان، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لكافة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026.

تشكيل الوحدة ضد الاتحاد



حراسة المرمى: زايد الحمادي

خط الدفاع: علاء الدين زهير، محمد قرباني، ساشا إيفكوفيتش، روبين فيليب كانيدو.

خط الوسط: دا سيلفا، علي سالمين، برناردو فولها.

خط الهجوم: فاكوندو كروسبزكي، دوسان تاديتش، عمر خربين.

تشكيل الاتحاد ضد الوحدة



حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: معاذ فقيهي، دانيلو بيريرا، سعد الموسى، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، حسام عوار، فابينيو.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، صالح الشهري، موسى ديابي.

