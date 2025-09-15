موعد مباراة أهلي جدة وناساف قرشي بدوري أبطال آسيا

يستعد فريق أهلي جدة، لمواجهة هامة عندما يستضيف نظيره ناساف قرشي الأوزبكي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويشارك الأهلي "حامل اللقب" في بطولة كأس النخبة في مجموعة تضم كلا من: "شباب الأهلي، ناساف الأوزبكي، السد القطري، الشرطة العراقي، الشارقة الإماراتي، الغرافة القطري، الدحيل القطري، الوحدة الإماراتي".

موعد مباراة الأهلي ضد ناساف قرشي في نخبة آسيا

ويستضيف الأهلي، نظيره ناساف قرشي الأوزبكي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 على مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وناساف قرشي في نخبة آسيا

ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد ناساف قرشي في نخبة آسيا

حراسة المرمى: ميندي

في خط الدفاع: مجرشي، ديميرال، إيبانيز، دامس

في خط الوسط: الجهني، ميلوت، أتانجا

في خط الهجوم: جالينو، ايفان توني، رياض محرز.

