بهدف صاروخي، أرسنال يتقدم على نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي (فيديو)

تقدم فريق آرسنال على نوتينجهام فورست، بهدف دون رد بالشوط الاول،في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية استاد الإمارات.

وجاء هدف ارسنال عن طريق مارتن زوبيميندي من تسديدة قوية في الدقيقة 32.

GOAL!



Take a bow, Martín Zubimendi 🔥



A stunning volley from the Spaniard puts the hosts in front at the Emirates!#beINPL #ARSNFO #Arsenal pic.twitter.com/vuX2H0RKbQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 13, 2025

وأصيب مارتن اوديجارد لاعب ارسنال، خلال اللقاء وخرج مصابا.

تشكيل آرسنال

تشكيل نوتنجهام فورست

موقف الفريقين في جدول الدوري



دخل آرسنال المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا، وعلى الجانب الآخر.

ويتواجد نوتينجهام في المركز العاشر برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات، حيث سجل الفريق 4 أهداف بينما استقبل مرماه 5 أهداف.

تاريخ المواجهات المباشرة

وشهدت آخر لقاءات الفريقين تفوقًا واضحًا لآرسنال، إذ انتهت مباراة فبراير الماضي بالتعادل السلبي، فيما حسم المدفعجية لقاء نوفمبر 2024 بثلاثية نظيفة، كما فاز آرسنال في يناير 2024 بهدفين مقابل هدف، وأيضًا في أغسطس 2023 بالنتيجة ذاتها، هذا السجل الإيجابي يمنح أصحاب الأرض دفعة معنوية إضافية قبل مواجهة السبت.



وفي آخر خمس مباريات خاضها آرسنال، حقق الفريق ثلاث انتصارات متتالية وتعرض لهزيمتين، بينما جاءت نتائج نوتينجهام متفاوتة، حيث فاز في مباراة واحدة، تعادل في مباراتين وخسر في لقاءين.

