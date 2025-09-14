لاعب الهلال السعودي يستغيث: يريدون حرماني من كرة القدم

كشف البرازيلي رينان لودي، لاعب نادي الهلال السعودي، عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع ناديه، مؤكدًا أنه سعى منذ البداية لإيجاد حل ودي يضمن حقوق الطرفين، إلا أنه لم يتلقَّ أي إجابة من إدارة النادي حتى الآن.

جاء ذلك بعد استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في الدوري والاكتفاء بتواجده في القائمة الآسيوية.

لودي يتحدث عن أزمته مع الهلال

وقال لودي في تصريحات صحفية: "بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل التوصل إلى حل ودي مع الهلال، لكن لم يصلني أي رد يوضح كيفية معالجة الموقف بيننا بطريقة سلسة وعادلة."

وأضاف اللاعب: "حرصت على طلب المشورة القانونية، وتم إبلاغي بشكل واضح بأنه لا يمكن حرماني من مزاولة مهنتي، وهذا حق مشروع لأي لاعب محترف."

وأكد لودي تطلعه إلى تدخل الجهات المسؤولة لحسم قضيته في أسرع وقت ممكن، مشددًا: "آمل بشدة أن يتم البت في قضيتي سريعًا، فأنا لا أرغب إلا في ممارسة ما أحب، وهو كرة القدم، بدون أي قيود أو عوائق."

وتترقب جماهير الهلال ومتابعي الكرة السعودية تطورات الأزمة، في انتظار موقف رسمي من النادي أو الجهات المختصة لحسم مستقبل اللاعب البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.