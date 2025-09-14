الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لاعب الهلال السعودي يستغيث: يريدون حرماني من كرة القدم

البرازيلي رينان لودي،
البرازيلي رينان لودي، لاعب نادي الهلال السعودي

كشف البرازيلي رينان لودي، لاعب نادي الهلال السعودي، عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع ناديه، مؤكدًا أنه سعى منذ البداية لإيجاد حل ودي يضمن حقوق الطرفين، إلا أنه لم يتلقَّ أي إجابة من إدارة النادي حتى الآن.

جاء ذلك بعد استبعاد اللاعب من قائمة الفريق في الدوري والاكتفاء بتواجده في القائمة الآسيوية.

لودي يتحدث عن أزمته مع الهلال

وقال لودي في تصريحات صحفية: "بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل التوصل إلى حل ودي مع الهلال، لكن لم يصلني أي رد يوضح كيفية معالجة الموقف بيننا بطريقة سلسة وعادلة."

وأضاف اللاعب: "حرصت على طلب المشورة القانونية، وتم إبلاغي بشكل واضح بأنه لا يمكن حرماني من مزاولة مهنتي، وهذا حق مشروع لأي لاعب محترف."

وأكد لودي تطلعه إلى تدخل الجهات المسؤولة لحسم قضيته في أسرع وقت ممكن، مشددًا: "آمل بشدة أن يتم البت في قضيتي سريعًا، فأنا لا أرغب إلا في ممارسة ما أحب، وهو كرة القدم، بدون أي قيود أو عوائق."

وتترقب جماهير الهلال ومتابعي الكرة السعودية تطورات الأزمة، في انتظار موقف رسمي من النادي أو الجهات المختصة لحسم مستقبل اللاعب البرازيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرازيلي رينان لودي الهلال السعودي نادي الهلال السعودي

مواد متعلقة

الدوري السعودي، الهلال يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام القادسية

نيوم السعودي يدخل سباق التعاقد مع ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال

بعد تألقه بمونديال الأندية، لودي يضع الهلال السعودي وإنزاجي في مأزق كبير

الأكثر قراءة

توسيع نطاق الحرب خلال أيام، توفيق عكاشة يكشف تحركات خطيرة لضرب دول المنطقة

قرار جديد من الخطيب قبل عمومية الأهلي

الشروط والمستندات اللازمة لتحديث بيانات بطاقة التموين إلكترونيا

مرتضى منصور يكشف للمحكمة السبب الحقيقي وراء سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

براءة رجل الأعمال حسن راتب في قضية غسيل الأموال

التموين تنفي إضافة المواليد عبر استمارة تحديث البيانات

"التموين": الكارت الموحد سيكون بديلا للبطاقات التموينية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مصر تجدد دعوتها إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البلح في المنام وعلاقته السعادة والراحة النفسية

مزايا وعطايا حافظ القرآن في الآخرة كما جاء بالأحاديث النبوية

الخشت: القرآن يدعو للتفلسف والتفكير النقدي في آيات صريحة الدلالة، والخوف من الفلسفة وهم كبير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads