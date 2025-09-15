أخبار الفن اليوم.. خروج الجزء الثالث لمسلسل "أشغال شقة جدا" من السباق الرمضاني.. فارس حميدة يعود للغناء بألبوم ديني من سبع أغنيات

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

كشف مصدر من داخل مسلسل “أشغال شقة جدا”، أن الجزء الثالث من العمل لن يعرض في سباق دراما رمضان المقبل، حيث أنه لم يتم الانتهاء من كتابة حلقات العمل ومن المفترض أن يتم البدء في تصويره خلال الأسابيع القادمة إلا أنه لن يعرض في شهر رمضان.

بعد غياب أكثر من عامين عن الساحة الفنية، أعلن مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة عن عودته للغناء مجددًا، من خلال ألبوم ديني جديد يحمل اسم “أحِن”، حيث كشف عن تفاصيله ومواعيد طرح أغانيه عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

بدأ المخرج رؤوف السيد التحضيرات لفيلم جديد يتناول قصة عن كأس العالم لأطفال الشوارع، مستلهمًا أحداثه من الواقع، بعد تتويج فريق مصر مؤخرًا بالبطولة في العاصمة النرويجية أوسلو.

العمل من تأليف مريم نعوم - ورشة "سرد"، ومن إنتاج أحمد الجنايني.

انتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير مسلسل “ابن النادي”، الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح مسلسل “سفاح الجيزة”، حيث دخل المسلسل مراحل المونتاج والميكساج تمهيدًا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها تعرضت لأضرار في بشرتها في وقت ما، بسبب الحقن الفيلر وتطلب الأمر التدخل الجراحي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “Arab wood”: "أنا ضريت نفسي في وقت من الأوقات بحقن فيلر، ودا ضر بشرتي جامد، ومكنش ينفع تتعالج غير بجراحة، وهو كان قرار شخصي وزوجي راضي بيا في أي حالة"

ومن ناحية أخري، استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي نجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة".

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.





أعرب مطرب الراب ويجز عن حبه وتقديره للفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أنه مصدر إلهام له حيث ترك الكينج بصمة كبيرة في حياته.



وكتب مغني الراب ويجز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رسالة شكر للكينج، فقال: “شكرًا كلمة قليلة جدًا على البصمة اللي سبتها فيا وفينا كلنا، أنت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج، مصر كلها بتعشقك وأنت في قلوب كل الناس ليك مكانة خاصة”.

