ثقافة وفنون

فارس حميدة يعود للغناء بألبوم ديني من سبع أغنيات

فارس حميدة
فارس حميدة

بعد غياب أكثر من عامين عن الساحة الفنية، أعلن مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة عن عودته للغناء مجددًا، من خلال ألبوم ديني جديد يحمل اسم “أحِن”، حيث كشف عن تفاصيله ومواعيد طرح أغانيه عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

ويضم الألبوم سبع أغنيات متنوعة تُطرح تباعًا، بالشكل التالي:

 

18 سبتمبر – النفسية بعافية

 

19 سبتمبر – سأهديكي حبي

 

25 سبتمبر – لبيك ربي

 

26 سبتمبر – حدثني

 

2 أكتوبر – الطيبون

 

3 أكتوبر – سيدي سيدي

 

10 أكتوبر – أحِنُّ (الأغنية الرئيسية)

 

يذكر أن فارس حميدة كان قد حقق شهرة كبيرة من خلال أغنية “مفيش صاحب بيتصاحب”، التي انتشرت بشكل كبير، إلا أنه قرر الابتعاد عن الساحة الفنية في عام 2022، واتج إلى مجال الابتهال والتوشيح الدينية، قبل ان يقرر العودة إلى الغناء مجددا من خلال لأغنيات الدينية 

