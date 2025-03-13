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ثقافة وفنون

اليوم، عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «أشغال شقة جدا»

ابطال مسلسل اشغال
ابطال مسلسل اشغال شقة جدا، فيتو

 قدم مسلسل الكوميديا العائلي “أشغال شقة” موسم ثانٍ وجديد، عقب النجاح الذي حققه الموسم الأول في رمضان المنصرم، بشهادة  الجمهور والعديد من النقاد.

 

موعد عرض مسلسل أشغال شقة جدا

 وتعرض  حلقات الموسم الثاني “أشغال شقة جدًّا” يوميا في تمام الساعة التاسعة مساء عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر ومن المقرر عرض الحلقة 15 والأخيرة اليوم الخميس.

وسرعان ما تصدر المسلسل تريند رقم 1 من حيث نسب المشاهدات بمصر بحسب منصة شاهد للبث الرقمي.

 

عدد حلقات مسلسل أشغال شقة جدا

مسلسل أشغال شقة جدًّا مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

 

قصة مسلسل أشغال شقة جدًّا

وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدي "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينون بهنَّ من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

 

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

 المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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