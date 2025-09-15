الإثنين 15 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

رؤوف السيد يبدأ التحضيرات لفيلم "أبطال الشوارع"

رؤوف السيد، فيتو
رؤوف السيد، فيتو

 

بدأ المخرج رؤوف السيد التحضيرات لفيلم جديد يتناول قصة عن كأس العالم لأطفال الشوارع، مستلهمًا أحداثه من الواقع، بعد تتويج فريق مصر مؤخرًا بالبطولة في العاصمة النرويجية أوسلو.

 

العمل من تأليف مريم نعوم - ورشة "سرد"، ومن إنتاج أحمد الجنايني بالتعاون مع رؤوف السيد.

 

رحلة الأبطال الصغار

 

ومن المقرر أن يسلط الفيلم الضوء على رحلة الأبطال الصغار، ومعاناتهم وتحدياتهم وصولًا إلى منصة التتويج العالمية، في عمل يجمع بين الدراما الإنسانية والإلهام الرياضي.

 

كأس العالم لأطفال الشوارع


يذكر أن مصر توجت بلقب كأس العالم لأطفال الشوارع، في سبتمبر الجاري، والتي استضافتها العاصمة النرويجية أوسلو، وتُعد هذه البطولة حدثًا رياضيًا مميزًا، إذ لا تقتصر على التنافس الكروي فحسب، بل تحمل رسالة إنسانية تسعى لتمكين الفئات المهمشة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن قدراتهم.

تعرف البطولة عالميًا باسم Homeless World Cup، وهي مبادرة دولية انطلقت لأول مرة عام 2003، وتقام سنويًا في دولة مختلفة بمشاركة فرق تمثل منظمات مجتمعية محلية تعمل على دعم الأطفال والفئات الضعيفة في مجتمعاتها. وقد نجحت منذ تأسيسها في أن تصبح منصة عالمية تبرز من خلالها قصص ملهمة عن الأمل والتغيير

 

رؤوف السيد المخرج رؤوف السيد أبطال الشوارع فيلم أبطال الشوارع

