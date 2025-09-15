الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد فهمي ينتهي من تصوير مسلسل ابن النادي

ابن النادي
ابن النادي

انتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير مسلسل “ابن النادي”، الذي يعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد نجاح مسلسل “سفاح الجيزة”، حيث دخل المسلسل مراحل المونتاج والميكساج تمهيدًا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

 

مسلسل ابن النادي

وكانت “فيتو” قد علمت من مصادرها الخاصة معلومات عن تفاصيل مسلسل أحمد فهمي الجديد “ابن النادي”، العمل المفترض طرحه قريبا. 

مسلسل ابن النادي 

 وبحسب المصادر فإن أحمد فهمي سيكون لاعبا بفريق نادي "الشعلة"، خاض مباراة قوية ضد ناديي بيراميدز والأهلي ضمن أحداث جرت داخل أحد الاستادات الكبرى. 

ونادي "الشعلة"، الذي يلعب له أحمد فهمي، هو المرشح للفوز بلقب الدوري في نهاية تلك الأحداث.

 

مسلسل "حدث بالفعل" 

ويُعد "ابن النادي" أحدث ظهور للفنانة سينتيا خليفة في الدراما المصرية، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "حدث بالفعل" للنجم ماجد المصري منذ سنتين، ومن قبلها مشاركتها في مسلسل "دايمًا عامر" للنجم مصطفى شعبان.

 

يشهد المسلسل عودة أحمد فهمي للدراما من جديد بعد غياب عامين، حيث قدم عام 2023 مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي حقق نجاحا كبيرًا حينها.

 

قصة مسلسل ابن النادي

 ونوهت منصة شاهد الرقمية عن العمل، وتدور قصته حول شاب ثلاثيني يدعى عمر الششتاوي، ينتمي لأسرة ثرية ومن أصول عريقة، لكن تتعرقل حياته وتنقلب رأسا على عقب، حتى يصل به الأمر إلى أن يجد نفسه وسط عالم الكرة بكل ما يخفيه من واقـع وتحديات، ويندرج العمل تحت تصنيف الكوميديا والدراما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبن النادي أحمد فهمي أحداث مسلسل أبن النادي أحمد فهمي في مسلسل أبن النادي

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

الشارقة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز على الغرافة 4-3 في دوري أبطال آسيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في الاقتراض لتجهيز البنات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمينة الفتوى: لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام صلاة المسافر (فيديو)

عناد بني إسرائيل، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 70 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
إندونيسيا: يجب أن يكون هناك رد عربي إسلامي على الضربة الإسرائيلية لقطر