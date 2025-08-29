ويجز: تطوير الذات أول خطوة للراحة النفسية

كشف مطرب الراب ويجز أهدافه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا رغبته في تطوير نفسه باستمرار، مشيرًا إلى أنه يسعى دائمًا لتحقيق التطور، لا سيما فيما يقدمه من ألبومات غنائية وحفلات.

أهداف ويجز

وقال ويجز في تصريحات تليفزيونية: لما بعمل حفلة، على طول بفكر في اللي بعدها، ولما أخلص ألبوم، على طول عيني على المشروع الجاي، الفكرة إنك لو واقف في مكانك، لازم توسّع نظرتك، لو بتسمّع جمهور في مصر، لازم تفكّر تسمّع الوطن العربي كله، وبعد كده أفريقيا. التطوير مش بس شغل وإنك شاطر في مجالك، دي حاجةـ لكن الأهم إنك تشتغل على نفسك، التطوير الحقيقي بيبدأ منك أنت، أنا لو في حاجة محتاج أطورها، فهي نفسي: شكلي، جسمي، أفكاري، علشان أكون مرتاح مع ذاتي، فلو عايز تتطور بجد، التطوير يبدأ من جواك.

وكان مطرب الراب ويجز للمرة الأولى تحدث عن أغنيته الشهيرة البخت، التي أثارت جدلا كبيرا وقت طرحها على موقع يوتيوب.

وقال ويجز: “حسيت إن بعد الأغنية ما نزلت في موجة إشاعات طلعت، وأنا قررت معلقش عليها، طالما الناس قررت تتكلم وتعيش حياتها وتتبسط، وقررت إني ما اشتبكش خالص، ومش شرط الأغنية تكون معمولة لحد بعينه، ممكن تكون معمولة لحد تاني خالص محدش يعرفه، مش شرط يكون بيمثل أو صف أول أو بيغني”.

